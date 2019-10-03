Москва, 3 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Эксперименты не подтверждают опасность включения красного мяса в рацион. Об этом рассказала диетолог, врач-физиотерапевт Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой».

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

Она напомнила, что ранее некоторые специалисты отрицали полезность красного мяса и утверждали, что оно может провоцировать онкологические заболевания. Однако около 150 исследований гастроэнтерологов так и не подтвердили, что между приемом красного мяса и случаями рака есть прямая связь.

Диетолог отметила, что польза мясных блюд зависит от способа приготовления, и призвала не злоупотреблять копченостями, а мясо мариновать в кефире или лимонном соке. Детям не стоит давать копченые колбаски и мясную нарезку, для них полезно мясо курицы, индейки или кролика.

Как сообщало ИА REGNUM, самым вредным Ваулина назвала мясо в вакуумной упаковке, в которое добавляют консерванты и могут заморозить несколько раз во время транспортировки.

Читайте также: Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке