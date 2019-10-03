Сухум, 3 октября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Абхазии на полигоне Нагвалоу на побережье Черного моря личный состав ремонтного подразделения российской военной базы проходит плановые тактико-специальные учения. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

ИА Оружие России Машина ремонтно-эвакуационная РЭМ-КЛ

В ходе учений особое внимание уделяется развертыванию и эксплуатации в полевых условиях ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ, современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.

Служащие ремонтного подразделения проведут замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники, вулканизацию шин, выполнят зарядку и обслуживание аккумуляторных батарей, эвакуируют условно неисправную технику с поля боя, доставив ее на сборный пункт поврежденных машин.

Всего в учении задействовано около 20 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Урал» и КамАЗ.