Симферополь, 3 октября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В последнем туристическом сезоне Крым посетили представители 159 стран. Об этом 3 октября заявил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк на заседании президиума парламента республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная Ялты

«По данным на 1 сентября, в республике Крым отдохнули представители 159 стран. В 2018 году за весь год на полуострове были представители 144 стран», — уточнил Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минкурортов РК сообщили о том, что с начала 2019 года российский полуостров принял 6,6 млн туристов, что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом больше половины отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.