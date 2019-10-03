Ярославль, 3 октября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Жители Ярославля негативно оценивают результаты работы мэра города Владимира Волкова за прошедший год со дня его назначения на пост градоначальника. Это следует из результатов опроса ИА REGNUM, проведённого в социальных сетях.

«Опять двойка». Фёдор Решетников. 1952 год. Холст, масло

Читателям ИА REGNUM было предложено по пятибалльной системе оценить деятельность руководителя города по 7 направлениям: бюджетная политика, социальная политика, дорожное хозяйство, городское благоустройство, градостроительная политика, транспорт, общественные коммуникации. Суммарный балл по каждому из них в итоге не превышает «двойки».

Однако надо отметить, что наиболее позитивно ярославцы оценили деятельность Владимира Волкова в сферах бюджетной политики и общественных коммуникаций. Доля положительных оценок (3,4 и 5) по этим критериям составляет 24% от числа принявших участие в опросе.

Наиболее провальной сферой, находящейся под контролем мэра Ярославля, по итогам опроса можно считать общественный транспорт — 75% респондентов поставили Владимиру Волкову «кол». Этот результат неудивителен, во многом он объясняется решением мэрии повысить стоимость проезда городском транспорте с 1 октября сразу на 22% — до 28 рублей.

С итогами голосования можно ознакомиться на канале REGNUM-Ярославль в Telegram.