Вашингтон, 3 октября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс чувствует себя хорошо и восстанавливается после перенесенной экстренной операции на сердце. На своей странице в твиттере политик благодарит всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.

Gage Skidmore Берни Сандерс

По словам 78-летнего сенатора, ему повезло с врачами. Свое сообщение Сандерс закончил политическим призывом из области здравоохранения.

Берни Сандерс «Никто из нас не знает, когда чрезвычайная медицинская ситуация может случиться с нами. И никто не должен бояться обанкротиться, если это произойдет. Медпомощь — для всех!»

Ранее стало известно, что Сандерс, один из трех ведущих кандидатов на пост президента США от Демократической партии, отменил мероприятия своей предвыборной кампании.