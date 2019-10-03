Шилово, Рязанская область, 3 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации муниципального образования «Шиловское городское поселение» Рязанской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемая по указанию главы поселения заключила с ним договор социального найма жилого помещения. Сам руководитель администрации уже находится под уголовным преследованием, сообщили 3 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В ноябре 2018 года женщина на время отсутствия главы администрации Шиловского городского поселения исполняла его обязанности. Руководитель муниципалитета попросил заключить с ним договор социального найма жилого помещения. Подозреваемая знала, что у главы поселения или членов его семьи нет законных оснований для предоставления им квартиры муниципального жилищного фонда. Однако, надеясь на дальнейшее служебно покровительство, она пошла должностное преступление.

В отношении бывшего главы администрации Шиловского городского поселения также возбуждено уголовное дело — незаконно полученную квартиру он приватизировал. Преступление помогли раскрыть сотрудники регионального УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.