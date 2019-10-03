Дзюба о победе над «Бенфикой»: «горжусь парнями!»
Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что гордится партнёрами по команде после победы над «Бенфикой» Лиге чемпионов. Об этом он написал на странице в Instagram.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Артём Дзюба
«Горжусь парнями! Команда!» — написал Дзюба, опубликовав фото с одноклубниками.
https://www.instagram.com/p/B3I7vzUhs53/
Напомним, «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Дзюба стал автором одного забитого мяча.
Читайте также: «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов