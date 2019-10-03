Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что гордится партнёрами по команде после победы над «Бенфикой» Лиге чемпионов. Об этом он написал на странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

«Горжусь парнями! Команда!» — написал Дзюба, опубликовав фото с одноклубниками.

https://www.instagram.com/p/B3I7vzUhs53/

Напомним, «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Дзюба стал автором одного забитого мяча.

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