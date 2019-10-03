Берлин, 3 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. На новую встречу в «нормандском формате» президенту России надо идти не с настроем на «поиск компромисса», а с картиной того, во что превратится Украина, если Киев не встанет на путь выполнения Минских соглашений, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 3 октября, комментируя высказывания Ангелы Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Как сообщалось ранее, канцлер Германии заявила, что считает подписание «формулы Штайнмайера» об урегулировании конфликта в Донбассе «прогрессом». Меркель не кажется, что это должно привести к снятию санкций с России, однако, по ее мнению, теперь есть предпосылки для проведения встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

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«Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что речь о снятии западных санкций в отношении нашей страны пока не идёт и зайдёт ещё не скоро, является отражением неприятной реальности. Эта реальность заключается в том, что санкционная политика ЕС работает, а нашему правительству за пять лет не удалось противопоставить ей ничего, способного принципиально изменить ситуацию, поставить лидеров Европейского союза перед необходимостью самим искать повод для отказа от экономического и политического давления на Россию.

Канцлер Германии, как мы видим, такого повода не ищет; она, наоборот, усиливает давление. Президент Франции сразу после встречи с президентом России принимает преступника, готовившего террористические акты против её граждан, и называет его «борцом за свободу». В США явно не считают, что продолжение обострения отношений с нашей страной может им серьёзно навредить. Изменят такую действительность некие «шаги навстречу» с нашей стороны? Нет, не изменят. Наоборот, лишь усилят аппетиты «санкционщиков»!

Поэтому на новую встречу в «нормандском формате» президенту России надо бы идти не с настроем на «поиск компромисса», а с конкретной картиной того, во что превратится Украина, если Киев не встанет на путь скрупулёзного выполнения Минских соглашений. У нас просто нет сейчас другого выхода, кроме как утяжелять и утяжелять для Запада последствия его антироссийской линии. Именно в этом ключ к установлению с Европейским союзом, с США, с Западом в целом таких отношений, которые исключали бы возможность их диктата, их взгляда на нас «сверху вниз», — отметил Михаил Демурин.