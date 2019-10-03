Москва, 3 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне восстановления производственных мощностей атакованного завода Саудовской Аравии Абкаик, а также из-за публикации данных по запасам сырой нефти от Информационного агентства энергетики (EIA) США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия сделала ставку на предстоящее IPO Saudi Aramco, в ущерб нефтяным ценам. На самом деле IPO Saudi Aramco является ключевым событием для Саудовской Аравии, поскольку крупные институциональные игроки проявляют повышенный аппетит, а акциям компании. Саудовская Аравия рассчитывает добиться капитализации компании в $2 трлн.

После запуска публичного размещения акций компании у Саудовской Аравии появятся новые возможности для создания стратегий по увеличению стоимости нефти на мировой арене.

Атака НПЗ Абкаик показала, что Саудовская Аравия, в частности ее нефть, находится в повышенной зоне риска. Что отбрасывает тень на стабильность региона в целом. Естественно, крупные инвесторы должны будут учитывать данный факт, когда вопрос зайдет об инвестициях в IPO Saudi Aramco.

Тем не менее также очевидно, что Иран не в силах противостоять саудитам, когда за их спиной стоят могущественные США.

Но в текущих условиях нефтяной рынок пока что опирается на геополитические факторы. Неизвестная переменная в виде торговых переговоров США и Китая не дает покоя многим инвесторам.

В этой связи стоит ожидать, что нефть также будет находиться под давлением и торговаться в пределах $58 за баррель для марки Brent и $53 за баррель для марки WTI соответственно», — считает эксперт.

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