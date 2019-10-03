Красногорск, 3 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Застройщиков Подмосковья оштрафовали на 1,6 млн рублей за нарушения в области долевого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, по итогам рассмотрения дел об административных нарушениях в области долевого строительства многоквартирных домов, застройщиков оштрафовали на 1,6 млн рублей. За нарушения в части предоставления отчетности в отношении девелоперов вынесли 17 представлений на 850 тыс. рублей. За неисполнение предписаний об устранении выявленных ранее нарушений вынесли семь представлений на 700 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в мобильный сервис «Подмосковные стройки» внедрят технологию дополненной реальности (AR — Augmented Reality). Для получения полной информации о строящемся объекте достаточно будет навести на него камеру мобильного телефона.