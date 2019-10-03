Астана, 3 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Проблему смога в Нур-Султане можно решить только после газификации города, так как отопление происходит за счет угля. Об этом 3 октября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев, сообщает издание Nur.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Астана

По его словам, после строительства газопровода «Сарыарка» планируется приступить к строительству газораспределительных сетей в Нур-Султане. Министр добавил, что в первую очередь будут газифицированы самые «грязные» районы.

Мирзагалиев добавил, что ежегодно в Нур-Султане сжигается около 4 млн тонн угля, а основным «загрязнителем» остается частный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Казахстане было создано в июне 2019 года. Одной из главных функций нового ведомства является контроль и надзор за рациональным использованием природных ресурсов.