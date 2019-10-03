Ярославль, 3 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области наградил почетными грамотами и благодарностями врачей Федерального медико-биологического агентства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Работа врачей ФМБА в Ярославской области

Сводный отряд ФМБА работал на территории Ярославской области с 9 сентября по 3 октября в рамках проекта «Мобильная медицина». Врачи, среди которых были кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог, объехали все районы Ярославской области. Жители региона могли пройти обследование у высококвалифицированных специалистов с помощью современной техники. Отряд включал и детскую бригаду, в составе которой находились педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, отоларинголог.

— Для нас очень важно сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона. Особое внимание уделяем диагностике. В области уже действуют десять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, в отдаленные районы выезжают передвижные флюорографы и диагностический комплекс. Но без отряда ФМБА нам не удалось бы провести столь масштабные и высокоуровневые исследования здоровья жителей отдаленных районов. Совместными усилиями мы сделали большой шаг в выполнении поставленной Президентом России задачи — существенно повысить качество работы первичного звена в медицине, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В общей сложности осмотр прошли более 5 тысяч взрослых пациентов и более 800 детей. Специалисты ФМБА выявили почти 3 тысячи заболеваний. Диагностика болезней особенно важна для жителей отдаленных населенных пунктов, которым порой бывает трудно добраться до больницы и выполнить все необходимые исследования.

Впервые сводная бригада специалистов ФМБА приезжала в Ярославскую область в 2017 году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В этом году врачи не только выполняли диагностику ярославцев, но и оказывали помощь пострадавшим в аварии автобуса в Гаврилов-Ямском районе. В этот день медики работали неподалеку и сразу же включились в работу по оказании помощи пострадавшим.