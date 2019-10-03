Екатеринбург, 3 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в 31 многоквартирном доме не подключено теплоснабжение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Холода

«Как поясняют специалисты, отсутствие отопления в зданиях связано с внутридомовой регулировкой режимов теплоносителя и устранением завоздушивания по стоякам. Работы в данном направлении находятся на контроле администрации города», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге прокуратура организовала выездной приём граждан, проживающих в домах, где до сих пор не дали тепло.

Напомним, что завершить подключение домов и социально значимых объектов к теплоснабжению планировалось до 1 октября.