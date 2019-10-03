Москва, 3 октября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Российская валюта 3 октября пытается отыграть понесенные накануне потери, но импульс восстановления носит весьма сдержанный характер из-за преобладающего уклонения от рисков и отсутствия бычьих сигналов с рынка нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пара доллар/рубль, которая 2 октября не смогла пробить локальное сопротивление в районе 65,50 руб., открылась гэпом вниз и попыталась нарушить целостность уровня 65 руб., который с начала недели сдерживает попытки роста рубля.

Давление рубль несколько ослабло. Однако на данном этапе предпосылок для более устойчивого и существенного укрепления рубля не наблюдается.

Во-первых, нефть торгуется вблизи одномесячных минимумов и уже подбирается к отметке $57 за баррель Brent. Во-вторых, позиции доллара довольно устойчивы на рынке Форекс.

В-третьих, инвесторы не проявляют интереса к рисковым активам в целом из-за обострения отношений США и Европы, а также слабых экономических данных из крупнейших экономик.

Единственное, что может помочь рублю укрепиться до конца сегодняшней сессии — слабый отчеты по производственным заказам и деловой активности в сфере услуг США. Если показатели снова разочаруют, доллар упадет повсеместно.

Но даже при таком сценарии пара вряд ли сможет заметно отойти от уровня 65 руб., поскольку в этом случае распродажи высокодоходных активов, к коим относится и рубль, активизируются», — считает эксперт.

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