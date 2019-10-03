Вашингтон, 3 октября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес получил $1 млн от мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, который желал избежать уголовного преследования со стороны гондурасских властей. Об этом заявил помощник федерального прокурора США Джейсон Ричмэн во время выступления в суде, пишет газета New York Post.

Хуан Орландо Эрнандес

Ричмэн 2 октября участвовал в слушаниях по делу брата гондурасского лидера Хуана Антонио Эрнандеса. В ноябре 2018 года его задержали в США за причастность к незаконному обороту наркотиков. По словам Ричмэна, Гусман лично передал главе Гондураса $1 млн в качестве взятки. Прокурор заявил также, что Хуан Орландо Эрнандес оказывал покровительство брату.

Эрнандес написал в Twitter, что такие обвинения абсолютно лжи, абсурдны и смехотворны.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе публикации о возможном сотрудничестве Эрнандеса с наркомафией привели к протестам. Манифестанты потребовали, чтобы глава государства сложил полномочия.

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