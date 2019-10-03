Москва, 3 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин поздравил одно из старейших предприятий в России — АО «Тулажелдормаш» — со 150-летием образования, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент отметил, что «Тулажелдормаш», благодаря высокому профессионализму работников, уверенно развивается, выпускает качественную технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей.

«Надеюсь, что предприятие и впредь будет достойно справляться с задачами и вносить весомый вклад в укрепление промышленного потенциала России», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что в регионе развитие промышленности всегда было в приоритете.

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