Путин поздравил предприятие «Тулажелдормаш» со 150-летием
Москва, 3 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин поздравил одно из старейших предприятий в России — АО «Тулажелдормаш» — со 150-летием образования, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что «Тулажелдормаш», благодаря высокому профессионализму работников, уверенно развивается, выпускает качественную технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей.
«Надеюсь, что предприятие и впредь будет достойно справляться с задачами и вносить весомый вклад в укрепление промышленного потенциала России», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что в регионе развитие промышленности всегда было в приоритете.
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