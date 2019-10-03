Жуковский район, Калужская область, 3 октября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области 52-летний гражданин Китая в 2017—2018 году организовал незаконное пребывание на территории Тарусского района 10 граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана. Об этом 3 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Согласно данным следствия, гражданин Китая договорился о предоставлении иностранцам жилья на территории сельскохозяйственного комплекса деревни Юрятино, где приезжих также трудоустроили без официальной постановки на миграционный учет.

Жуковский районный суд Калужской области признал организатора незаконной миграции виновным и назначил наказание в виде крупного денежного штрафа.