Душанбе, 3 октября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Удельный вес прибыльных предприятий Таджикистана за январь-июнь 2019 года составил 48,6% от общего количества отчитывающихся предприятий и организаций, что на 4,3% меньше в сравнении с показателем за аналогичный период времени 2018 года — 52,9%.

Turizm-puteshestvuem.ru Душанбе. Таджикистан

По информации источника Таджик ТА в агентстве по статистике Таджикистана, доля убыточных предприятий за указанный период времени 2019 года составила 30,8%.

Отметим, что наибольшее количество предприятий, не приносящих государству прибыль, зарегистрировано в обрабатывающей промышленности — 17,2%, в сфере торговли и строительства — 15,4% и 14,2% соответственно, в области транспорта, складского хозяйства и связи — 6,7% от общего количества убыточных организаций страны.

По информации министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, только за первое полугодие 2019 года свою работу приостановило свыше 180 предприятий. Тем временем в стране появилось 146 новых цехов и предприятий, которые заработали с начала 2019 года.

Отметим, что общая задолженность на начало июля 2019 года всех предприятий и организаций, отчитывающихся перед правительством страны, составила 60 млрд 856,1 млн сомони или около 6,3 млрд долл.