Минск, 3 октября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила запланированный визит в Белоруссию, сообщает портал TUT.by.

Europa.eu Федерика Могерини

Отмечается, что свой визит в Минск также отменили министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и Польши Яцек Чапутович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман заявил, что Могерини должна была приехать в Белоруссию в конце текущей недели и посетить форум «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», посвященному распаду договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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