Кургинян: Россия вернется к «большему формату», ждите!
Москва, 3 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия находится в очень плачевном состоянии сейчас, она рано или поздно вернется к самой себе, поскольку она сохранила инстинкт государственности, а на Украине ничего этого нет, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Отметим, что гражданская позиция Кургияна заключается в патриотической оппозиционности. Он не разделяет ни курс, который приняла нынешняя власть, ни ее идеологию антисоветизма, однако в этом своем неприятии говорит нет всяческим иноземным и внутренним силам, которые ссылаясь на плачевность положения дел в социальной, экономической и прочих сферах, стремятся подорвать российскую государственность как таковую.