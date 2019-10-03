Самара, 3 октября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Бывший сотрудник полиции осужден за взятку в Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

(сс) sajinka2 За взятку

В суде установлено, что в ноябре 2018 года оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД РФ «Кинельский» через посредника получил взятку в размере 25 тыс. рублей. За это он должен был незаконно выдать с территории спецстоянки автомобиль «Volvo», который задержали в рамках доследственной проверки.

По данному факту в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Суд приговорил бывшего стража порядка к наказанию в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, сроком 2 года.

Отмечается, что в настоящий момент приговор в законную силу не вступил.