Жуковский, Московская область, 3 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Неисправность возникла в ходе испытательного полета новейшего российского самолета МС-21−300, который проходил в Жуковском.

Irkut.com Самолет МС-21-300

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — приводит ТАСС слова одного из работников экстренных служб.

Также известно, что в настоящее время самолет совершил посадку в аэропорту Жуковский. Его пилотировал экипаж из трех летчиков-испытателей, пострадавших нет.

Отметим, МС-21 («Магистральный самолет XXI века») новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017 года. Серийный выпуск самолета планируется начать в конце 2020 года.