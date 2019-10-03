Москва, 3 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Утечка данных клиентов Сбербанка вполне могла произойти, может и не такого размаха, как пишут СМИ, но все же не исключено. Банк довольно надежно защищен от внешних угроз, подключится к базе изве совершенно невозможно, тогда как недовольный условиями труда сотрудник вполне может совершить диверсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

«В последние время наблюдается значительный рост мошеннических операций в банковской сфере: зарплата рядовых сотрудников практически не менялась последние несколько лет, а само число работников сферы значительно сократилось.

Помимо этого, усилились меры по информационный безопасности, из-за чего стоимость внутренней информации на черном рынке выросла в разы: компания DeviceLock сообщала о росте цен почти в семь раз.

Вот и получается, что банковские работники в достаточной мере мотивированы на противозаконные действия. Решить подобную проблему возможно только ограничением доступа к данным клиентов до крайне узкого круга лиц, которые будут нести полную ответственность за нее, но и должны будут иметь доход на должном уровне.

Подобные утечки, безусловно, является неприятным фактом, однако не должны привести к потере денежных средств клиентов: CVV код отсутствует, да и двухфакторная верификация защитит от попыток осуществить транзакцию.

Конечно, число спам-звонков увеличится, но при должной осторожности серьезного ущерба можно будет избежать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке. Об этом 3 октября писали СМИ со ссылкой на эксперта в области защиты данных Ашота Оганесяна.

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