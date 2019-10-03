Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. С начала 2019 года жилищные условия в Петербурге улучшила 6291 семья. До конца года планируется увеличить их количество до 6519 семей. Расходы бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета на эти цели составят более 9 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Основными программами, с помощью которых Жилищный комитет реализует свою политику, являются программы «Молодежи — доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», «Жилье работникам бюджетной сферы», а также механизмы предоставления социальных выплат для строительства или приобретения жилья многодетным семьям, другим гражданам льготных категорий.

В частности, в текущем году 2467 семьи получили социальные выплаты для приобретения или строительства жилья на сумму 2 млрд 774 млн рублей в рамках целевой программы «Расселение коммунальных квартир». Всего расселены 2,5 тысячи коммунальных квартир, более 6 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

На данный момент в Санкт-Петербурге остается чуть более 68 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают 224 тысячи семей. Однако из них только 79 тысяч семей состоят на жилищном учете. Как поясняют чиновники, в этом заключается сложность решения проблемы: не состоящие на учете не подпадают под категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Социальные выплаты для строительства или приобретения жилья получили 544 петербургские семьи на общую сумму 860 млн рублей, в том числе 117 семей инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Также В 2019 году социальные выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга получили 559 многодетных семей.

Одной из самых популярных программ Жилищного комитета является программа «Молодежи — доступное жилье». В ее рамках за 2019 год выплаты предоставлены 866 молодым семьям на общую сумму 1 млрд 400 млн рублей. На 1 октября 2019 года участниками программы являются 16 158 человек.

Директор АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Денис Зубарев отмечает, что самым востребованным видом содействия является предоставление социальной выплаты. В очереди на ее получение находятся 12 тысяч участников. 2500 участников выбрали такое содействие, как «Приобретение жилья у оператора программы», а получить жилищный займ хочет 1574 участника.

329 молодых семей получили социальные выплаты на сумму 867 млн рублей, 154 семьи приобрели квартиры у оператора программы на льготных условиях, а жилищный займы получили 452 семьи. Денис Зубарев рекомендует потенциальным участникам программы обратить внимание на третий вид содействия, ведь он, по его словам, самый быстрый.

В рамках программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» 598 семьям были предоставлены социальные выплаты на сумму 300 млн рублей.

По программе «Жилье работникам бюджетной сферы» 476 семей получили социальные выплаты на оплату остатка стоимости жилых помещений на сумму 327 млн рублей, а 30 семьям были предоставлены квартиры.

Как отмечает глава Жилкома Виктор Борщев, в ноябре запланировано увеличение бюджетных ресурсов на 788 млн рублей, что позволит в этом году дополнительно предоставить социальные выплаты 500 семьям.