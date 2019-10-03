Бишкек, 3 октября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии спасли туриста из Словакии, оказавшегося на горном перевале Калмак-Ашуу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Николай Рерих.Горы, освещенные закатным солнцем

По данным ведомства, 29-летний гражданин Словакии Марош Секельский пытался проехать на мотоцикле к озеру Сон-Куль, но в итоге застрял в снегу и чуть не замерз насмерть.

Спасатели вытащили его и доставили в село Кочкор. Состояние иностранца оценивается как удовлетворительное.

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