Вашингтон, 3 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин вместе с главой подведомственного Управления по контролю над иностранными активами (отвечающее за правоприменение в области санкций) Андреа Гаки попросили федеральный суд столичного округа Колумбия о переносе рассмотрения иска российского предпринимателя Олега Дерипаски к их ведомству на 11 октября. Об этом говорится в официальном документе, который размещен 3 октября в электронной базе данных судебной системы США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме этого, минфин США предлагает суду округа Колумбия предоставить к этой же дате или ранее ответ защиты в поддержку ходатайства об отклонении иска или об упрощенном судопроизводстве, а также предоставить к 11 октября или ранее ответ истца.

Напомним, в апреле прошлого года минфин США ввел санкции в отношении Олега Дерипаски и принадлежащих ему предприятий. В январе 2019 года санкции с принадлежащих предпринимателю предприятий «Русал», «En+» и «Евросибэнерго» были сняты, однако это стоило Дерипаске контрольного пакета акций в данных предприятиях. В марте текущего года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к минфину США с требованием отменить введенные против него санкции.