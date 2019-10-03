Пекин, 3 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в матче третьего круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Joshua Sadli Каролина Возняцки

Возняцки три раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и 5 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Возняцки сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Екатериной Александровой и Дарьей Касаткиной.

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