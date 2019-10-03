Владивосток, 3 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Десять новых рыбоперерабатывающих заводов готовятся к сдаче в эксплуатацию в России в конце текущего года. Об этом 3 октября заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке.

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Замглавы Росрыболовства сообщил, что всего благодаря государственной программе было начато строительство 40 судов и 26 рыбозаводов. На это было вложено более 180 миллиардов рублей. Первые десять заводов должны начать работать уже в 2019 году, пишет ТАСС.

Савчук отметил, что вложение стало возможным благодаря введению инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов. Это дополнительный вид квот, для получения средств на инвестиции в области рыболовства.