Астана, 3 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Казахстан планирует закупить в России железнодорожные вагоны на сумму 18,7 млрд тенге ($3,1 млн). Об этом заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев, сообщает 3 октября издание Tengrinews.kz.

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По его словам, казахстанская сторона расторгла контракт с компанией «Тальго», которая поставляла в республику свои вагоны. Степень локализации производства в Казахстане составляла 10%.

Камалиев добавил, что вагоны приобретаются на Тверском вагоностроительном заводе. В настоящее время Казахстан уже получил 63 вагона через «БРК Лизинг».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2018 года российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и национальная компания «Казахстанские железные дороги» (КЖТ) подписали меморандум о покупке российской компанией завода по производству вагонов «Тулпар-Тальго». В рамках документа стороны планировали начать переговоры по поставке Казахстану 1000 российских вагонов.

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