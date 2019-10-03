Москва, 3 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Раскол партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» неизбежен после того, как он принял «формулу Штайнмайера», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Все партии мелкие, которые получили немного, которые по ту сторону: «слава Украине, героям слава», все эти партии осудили Зеленского. С ним вместе вокруг этого Минска только ненавидимый Медведчук. Теперь ждите раскола «Слуг народа». Это неизбежно…» — отметил эксперт.

Напомним, что «формула Штаймайера» описывает порядок действий Украины в рамках имплементации Минских договоренностей. Согласно ему, сначала Украина должна изменить свою конституцию, дабы предоставить, по сути, конфедеративный статус для ДНР и ЛНР, а только затем должны пройти выборы в этих республиках.