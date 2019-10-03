Осака, Япония, 3 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Сборная Грузии по регби проиграла команде Фиджи со счетом 10:45 в рамках проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира. Об этом 3 октября сообщает «Интерпрессньюс».

ИА Нов Сборная Грузии по регби

После поражения у команды Грузии 5 пять очков, сборная спустилась на четвертую позицию в группе D, а сборная Фиджи заняла третье место. На следующем матче грузинская команда встретится со сборной Австралии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября сборная Грузии по регби одержала победу над командой Уругвая со счетом 33:7.