Пекин, 3 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Материковый Китай опережает другие страны в сфере роста конкурентоспособности цифровой экономики, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Рейтинг материковой части Китая в данной сфере вырос с 30-го до 22-го места в недавнем Мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности, который был представлен Бизнесс-школой IMD, который охватил 63 экономики стран мира.

Растущая конкурентоспособность Китая преимущественно связана с прогрессом, достигнутым в сфере обучения, практики и концентрации научных кадров на материковой части Китая.

Годовой доклад базируется на способности экономики понимать и осваивать новые технологии, компетентности в разработке цифровых инноваций и на готовности к предстоящим разработка.

Международная исследовательская и консалтинговая корпорация IDC ожидает, что цифровая экономика достигнет 60% в мире уже к 2022 году, при этом доля Китая в этом пироге составит 65%.