Вашингтон, 3 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены провести в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения, заявил 3 октября конгрессмен от штата Калифорния Джон Гараменди (Демократическая партия).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США в сотрудничестве с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские военные учения», — сказал он на заседании Варшавского форума по безопасности.

По его словам, цель военных учений — «укрепление обороны США и взаимодействия союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-воздушные силы США провели командные учения по сценарию, имитирующему уничтожение американского оперативного центра в Катаре в результате удара, аналогичного недавней атаке на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Читайте также: ВВС США заказали мощную микроволновую пушку для защиты от дронов