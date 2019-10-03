Горно-Алтайск, 3 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай предотвращено несколько случаев массового нарушения режима государственной границы в районе горы Белухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гора Белуха и Аккемская стена. Горный Алтай

«Пограничные наряды задержали несколько организованных туристических групп при попытке подняться на пик Белуха Восточная по маршруту, следование по которому неизбежно приводит к пересечению государственной границы в нарушение действующего законодательства», — отметили в управлении.

Отмечается, что туристы не всегда знают об этой особенности и не всегда им об этом рассказывают туроператоры. Поэтому пограничники напомнили о существовании нескольких маршрутов восхождения на пик с российской стороны, которые не пересекают линию границы.

Нарушители же государственной границы были оштрафованы согласно законодательству.

Напомним, пик Белуха (высота — 4509 м) является высшей точкой Алтайских гор и одной из крупнейших вершин в России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее спортсмен из НовосибирскаАлександр Кужелевслетел с Белухи на параплане. На подъём ему потребовалось 6,5 часов, а полёт вниз длился 5,5 часов.

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