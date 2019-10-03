Гонконг, Китай, 3 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Глава гонконгской администрации Кэрри Лам намеревается запретить носить маски во время публичных уличных мероприятий. О возможности появления в ближайшее время соответствующего указа сообщает 3 октября газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные источники.

Al Протест

Также сообщается, что данной мерой власти Гонконга пытаются понизить накал протестов в городе, продолжающихся течение почти четырех месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Они начались после намерения городских властей принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых в нарушениях законов КНР континентальному Китаю. Однако очень быстро протестующие начали выдвигать требования о введении прямых выборов в Гонконге и большей независимости от КНР.