Москва, 3 октября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В 2019 году прирост спроса на нефть достигнет минимального значения с 2012 года. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

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«Самый низкий прирост спроса на нефть был в последние годы в 2012 году — 0,9 млн баррелей в сутки. В этом году будет, наверное, показатель похож на показатель 2012 года. Мы говорили о цифре в 1 млн баррелей. На мой взгляд, следующий год будет выше», — заявил Новак.