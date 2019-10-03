Киев, 3 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В ближайшее время будет согласован список из 800 украинских компаний, которые будут приватизированы, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А всё остальное будет передано на приватизацию ради привлечения инвестиций и экономического роста», — написал он.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон №1054−1, позволяющий приватизировать все госпредприятия, кроме стратегических.

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