Москва, 3 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Продукты питания в России по итогам года вырастут в цене на 3−3,5%. Такой прогноз дает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут 3 октября «Известия».

(сс) Jai79 Продукты

«До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы», — говорится в публикации.

Указанные продукты подорожают в октябре и ноябре в силу сезонного фактора. За восемь месяцев года продукты уже подорожали на 1,7%, в оставшиеся до Нового года месяцы они поднимутся в цене еще на 2%, полагают в АКОРТ.

Так, подорожание сахара эксперты объясняют увеличением себестоимости сырья, расходов на топливо и издержек производства. Отмечается, что цены не будут расти резко, так как торговые сети стремятся сдерживать цены, особенно на самые важные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили о подорожании молочных продуктов в ноябре на 10%.

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