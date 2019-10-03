Брюссель, 3 октября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть подписано до конца текущего года. Об этом 3 октября в Европарламенте в Брюсселе заявила кандидат на пост комиссара Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«Трехсторонние консультации по газу с Россией и Украиной должны быть продолжены с целью заключения соглашения до конца года», — заявила она.

Кроме того, кандидат на пост комиссара Еврокомиссии отметила, что в ЕС должны постоянно думать о диверсификации энергоисточников.

Как передавало ИА REGNUM, Кадри Симсон до весны 2019 года была министром экономики Эстонии. Урсула фон дер Ляйен, которая вступит в права председателя ЕК с 1 ноября, предложила кандидатуру представителя Эстонии на пост комиссара по энергетике в Еврокомиссии. Перед Европарламентом должны выступить все кандидаты, после чего депутаты должны проголосовать за новый состав Европейской комиссии.