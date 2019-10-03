Москва, 3 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев стали участниками конфликта в одном из ресторанов Москвы. Об этом 3 октября сообщает газета«Известия».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

По данным СМИ, спортсмены принимали участие в очной ставке, организатором которой выступил блогер Азамат Бостанов. Мероприятие проходило 2 октября. Издание указывает, что бойцы «устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы».

«Это была их первая встреча после подписания контракта на бой», — говорится в материале.

По данным «МатчТВ», Кокляев получил рассечение брови после того, как Емельяненко бросил в него кепку.

Бой между двумя спортсменами состоится в Москве 29 ноября.