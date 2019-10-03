Москва, 3 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Рост популярности электромобилей будет сдерживаться серьёзными техническими ограничениями. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Я недавно увидел одну карикатуру интересную: когда подъезжает на заправку электромобиль, включает розетку, а сзади стоит дизель-генератор, который вырабатывает эту электроэнергию. Надо понимать, насколько будут готовы генерирующие мощности, те же возобновляемые источники энергии, на которые надеются, что они будут заправлять возрастающие объёмы электромобилей. Думаю, объём покупок электромобилей будет расти, но тем не менее, сталкивается с проблемой электроэнергии», — заявил Новак.

По его словам, основными источниками электроэнергии в ближайшие 20 лет будут оставаться углеводороды — их доля составит три четверти при падающей доле нефти и растущей доле газа. При этом принципиально новых способов накопления энергии, которые могли бы компенсировать нестабильность поставок энергии из возобновляемых источников, пока что не создано.

«В энергобалансе доля возобновляемых источников энергии к 2040 году будет примерно 15%, по оценке экспертов. По автомобилям возникает вопрос — даже если количество электромобилей будет расти, как сейчас, по экспоненте, и достигнет однажды доли в 40%, возникает вопрос, как будут заряжаться электромобили и откуда возьмётся электроэнергия?» — указал он.