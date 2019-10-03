Кемерово, 3 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Все десять трамваев, которые Москва передала Кузбассу в безвозмездное пользование, после проверки одновременно выйдут на линию.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

«Начинаем углубленное техническое обследование трамваев. Пока проведён визуальный осмотр и запланирован комплекс работ, — рассказали VSE42.Ru в Кемеровской электротранспортной компании. — Трамваи находятся в исправном состоянии — в том виде, каком мы ожидали их получить. Тем не менее нужно подготовить их к зиме, потому что зима в Москве и Кемерове — совершенно разные вещи».

Также будет изменён внешний вид трамваев — приведён к единому стилю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва уже передала Кемерову пять трамваев. Всего в город поступят десять подержанных московских трамваев. Оставшиеся пять придут в 20-х числах октября.