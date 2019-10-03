Пермь, 3 октября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В пермской частной филармонии «Триумф» состоится единственный показ экспериментального спектакля «Закрой мне глаза», об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Завьялов Спектакль «Закрой мне глаза»

Постановка является совместным проектом филармонии и Пермского театра оперы и балета. После демонстрации в Перми, которая состоится 12 октября, спектакль увидят зрители Москвы: он будет показан в «Театре Наций» в рамках фестиваля «Территория».

"В спектакле переосмыслены жанровые стереотипы, свойственные музыкальному театру. Одна из ключевых задач авторов постановки — организовать взаимодействие между исполнителями, традиционно работающими в разных жанрах, помочь им довериться друг другу на сцене», — отметили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Премьера постановки прошла в Перми в ноябре 2018 года, в работе над ней принимали участие хореограф Анна Абалихина и драматург Илья Кухаренко.

В спектакле звучат произведения Альбана Берга, Антона Веберна, Густава Малера, Мориса Равеля, Генри Пёрселла и многих других композиторов. Жанр постановки определяется как перфоманс.

На площадке филармонии «Триумф» прозвучать голоса известных солистов пермской оперы — Наталии Кирилловой, Натальи Буклаги, Константина Сучкова. Концертмейстером выступит Кристина Басюл.