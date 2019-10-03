Москва, 3 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Отмечается, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Однако, отметили в АКОРТ, такие показатели не превышают уровень инфляции.

При этом подорожание яиц и мяса птицы эксперты связывают с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм, сахара — с ростом себестоимости сырья, а топливных расходов — с увеличением издержек производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Счетной палате зафиксировали рост цен на продукты питания при успешной уборочной кампании.

«При росте объема производства сельхозпродукции — если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% — необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины», — заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс.

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