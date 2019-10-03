Москва, 3 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Многие жители России уже и забыли о тех временах, когда в Госдуме каждый день звучали бессмысленные инициативы. Вячеслав Володин навел с этой точки зрения порядок, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение ввести льготы для «жертв перестройки».

Brian Kelley Россия 1990-х. Граждане на улице продают свое имущество

«В первую очередь, Володин навёл порядок в части регистрации законопроектов, теперь они проходят процедуру предварительного анализа.

Но, видимо, с приближением выборов Госдумы в 2021 году такие популистские попытки привлечь к себе внимание прессы вернутся на Охотный ряд.

Вот депутат Борис Чернышов (ЛДПР) явно хочет остаться в парламенте ещё на один срок и, возможно, за неимением настоящих законопроектов придумал пиар — ход с «жертвами перестройки». Хотя, чему удивляться: такие громкие заявления — в стиле ЛДПР», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, льготы для российских граждан, пострадавших от перестройки, предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом говорится в его обращении к главе Минтруда Максиму Топилину.

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