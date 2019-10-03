Ярославль, 3 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. С 3 октября в Ярославской области на нескольких городских и межмуниципальных автобусных маршрутах появится возможность безналичной оплаты проезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Валидатор

Эксперимент проводится на маршрутах, которые обслуживает компания «Ярославское АТП», принадлежащая правительству Ярославской области.

«Расплатиться за проезд можно любой бесконтактной банковской картой или с помощью различных устройств, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты, будь это смартфон или часы», — рассказала и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Валидаторы для безналичной оплаты выданы кондукторам на 70 автобусах, курсирующих по деcяти городским маршрутам Ярославля: №23, №25, №26, №27, №28, №29, №29к, №30, №35д, №35 — и по 24 межмуниципальным: №121, №122, №123, №124, №124к, №125, №126, №127а, №128, №129, №130в, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №139п, №145, №148, №178, №523, №524.

Предполагается, что пилотный проект будет действовать до конца 2019 года. Власти планируют за это время понять, пользуется ли подобная услуга спросом у ярославцев. Если эксперимент пройдет успешно, власти обещают расширить использование безналичной оплаты в автобусах.