Вашингтон, 3 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Компания Google попала в новый скандал, связанный с вопросом сбора биометрических данных темнокожих людей при разработке проекта смартфона Pixel 4. Об этом 3 октября сообщила газета Daily News.

Robert Scoble Google

Издание пишет, что компания профинансировала проект, связанный с технологией распознавания лиц, целью которого было составление большой базы биометрических данных якобы для того, чтобы её будущий смартфон Pixel 4 не имел проблемы «расовой предвзятости» (известно, что существует проблема идентификации лиц темнокожих людей).

Подрядчики сообщили журналистам, что при сборе использовалась «сомнительная тактика»: они должны были привлекать к исследованию «ничего не подозревающих» людей (бездомных, студентов, участников уличных мероприятий и т.п.), которым предлагались подарочные карты.

Исполнители утверждают, что от них требовали быть настойчивыми и даже предлагали лгать людям о происходящем. Представители Google в свою очередь заявили, что компания проведет расследование по этому поводу.

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Google планирует представить Pixel 4 15 октября 2019 года. Ранее компания опубликовала видео, в котором пользователь устройства, участвующий в программе тестирования, рассказал о преимуществах камеры нового смартфона.