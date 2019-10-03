Кызыл, 3 октября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Кызыльском районе Тувы зафиксировано нападение волков на стадо овец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл в ночь на 30 сентября в местечке Ээрбек.

Жан Баптист Одри. Волк и ягненок

В полицию обратилась 58-летняя местная жительница. По её словам, волки, напавшие на отару овец на пастбище чабанской стоянки, задрали 12 голов мелкого рогатого скота.

Правоохранители начали проверку по данному факту.

Впрочем, нападение волков на домашних животных и даже на людей в Сибири и на Дальнем Востоке не является большой редкостью. Как сообщало ИА REGNUM, хищники стали одной из главных проблем животноводов в соседней Бурятии.

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