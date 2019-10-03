Москва, 3 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Страны-члены ОПЕК смогли достичь возобновления высокой инвестиционной активности на нефтяном рынке. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Последние три года сотрудничества, которое осуществляется между странами, входящими в ОПЕК, и странами, не входящими в ОПЕК, показали свой положительный результат. Мы видим снижение остатков, которые были накоплены к 2015 году, мы видим возвраты инвестиций в отрасли, которые упали на 1 трлн долларов во время кризиса. При этом мы видим, что эта инвестиционная активность достаточно высокая и она будет влиять на предложение на рынке», — заявил Новак.

Страны ОПЕК успешно координируют мониторинг ситуации на рынке, чтобы в случае кризисной ситуации оперативно принять разумное решение, отметил министр.

«Такая практика была на протяжении трёх лет и она позитивно влияла на балансировку на рынке. Сейчас мы не видим кризисной ситуации, которая бы позволяла нам внеочередным образом нам собираться и принимать какие-то решения. Мы внимательно мониторим, для этого есть необходимые инструменты», — добавил он.