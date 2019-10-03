Анкара, 3 октября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «В отличие от стран Запада, которые, игнорируя сирийскую проблему, считают беженцев преступниками, мы придерживаемся гуманитарных ценностей. Однако давление на нас потока нелегальных мигрантов серьезное».

Иван Шилов ИА REGNUM Нелегальные мигранты

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил:

«За январь-сентябрь 2019 года мы задержали на 58% больше нелегальных мигрантов, чем за аналогичный период 2018 года. С другой стороны, число тех, которые смогли добраться до Греции, также выросло на 20%».

Министр добавил:

«Смертей нелегальных мигрантов в результате инцидентов на море стало гораздо меньше. В 2015 году погибло 279 человек, в 2016 — 192, в 2017 — 56, в 2018 — 93 и в 2019 — 28. Такой успех, достигнутый при подобном нарастании потока нелегалов, по праву принадлежит нашей береговой охране, внутренним войскам и силам безопасности».